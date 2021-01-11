Культура

В Пскове посвятят лекцию писателю, эрудиция которого удивляла историков

На открытую лекцию филолога и исследователя псковского края Светланы Тимофеевой «Антонин Ладинский – имя Пскова» приглашают псковичей 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке, где состоится мероприятие.

Речь пойдет об истории одной замечательной псковской семьи и писателе, книги которого издавали миллионными тиражами, отметили организаторы лекции.

Антонин Ладинский известен своими историческими романами, интерес к которым не угасает до сих пор. В середине 1930-х в эмиграции он начал работать над трилогией о Древней Руси, в которой показал становление русского государства.

«"Когда пал Херсонес", "Анна Ярославна – королева Франции" и "Последний путь Владимира Мономаха" - масштабные картины с всадниками, несущимися на панцирных пехотинцев, с громадными куполами Софии и высокими волнами Понта Эвксинского, ромейскими бандами, противостоящими толпам варваров и варягов, страшащихся грозного греческого огня, а где-то там в уголке этого полотна можно увидеть не менее любопытную историю женщины, византийской царевны и русской княгини и вдруг оживший 11 век. Необыкновенная эрудиция Ладинского, не переставала удивлять историков, и создавала "эффект присутствия", восхищавший его читателей», - рассказали в библиотеке.