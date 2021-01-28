Культура

Псковский Центр общения и информации имени Игоря Григорьева отметил 75-летие

Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева отметил 75-летий юбилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, за это время десятки тысяч детей прошли через залы библиотеки. Библиотека стала современным учреждением, проводящим большую культурную и образовательную работу. Ее фонд насчитывает более 58 тысяч экземпляров, в их числе и электронные издания.

«75 лет сам по себе срок немалый. А 75 лет успешной работы на ниве просвещения и развития культуры - тем более. Мы очень ценим, что вы проводите тематические и интерактивные выставки, мероприятия гражданско-правового характера, а также по пропаганде здорового образа жизни, экологическому просвещению, к значимым датам и событиям читателей всех возрастов. Популярностью у псковичей пользуется клуб "Встречи на Завеличье"», - поздравила коллектив библиотеки глава Пскова Елена Полонская и пожелала им процветания и творческих успехов.

За вклад в сохранение и развитие культурно-просветительских традиций сотрудники библиотеки были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами главы города.

Напомним, в 2017 году библиотеке было присвоено имя поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева. На сегодняшний день учреждение обслуживает взрослых читателей, молодежь, подростков и детей с дошкольного возраста. В 2020 году зарегистрированными пользователями библиотеки стали 6 109 человек, в том числе дети до 14 лет - 3 192, молодежь 15-30 лет - 1 109. В 2020 году зарегистрировано более 38 000 посетителей. В библиотеке есть абонемент для взрослых читателей, абонемент для школьников 5-9 классов, абонемент для дошкольников и школьников 1-4 классов, литературно-музыкальная гостиная, зал маркетинга библиотечно-информационных услуг. Библиотека имеет многочисленные дипломы и сертификаты за участие в различных конкурсах и акциях.