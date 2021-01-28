Культура

Псковские библиотеки присоединятся к Неделе безопасного Рунета

Псковская областная библиотека в рамках Недели безопасного Рунета приглашает учащихся и студентов на мероприятия, посвященные проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ, с 1 по 14 февраля в областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) будет проходить выставка-комикс «Приключение Степы в интернете».

3 февраля в 14.30 в ПОУНБ (Профсоюзная, 2) пройдет День информации «Рунет. Цифровая грамотность и безопасность». В ходе встречи будут обсуждаться темы безопасного использования интернета, современные угрозы виртуальной среды, правила безопасного поведения в социальных сетях и на форумах. Мероприятие будет проводиться совместно с управлением МВД России по Псковской области и Общественным советом при УМВД.

9 февраля состоится День информации «И опасный, и полезный интернет нам всем известный». Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3).

Рекомендации и правила «Безопасно работаем в сети интернет» будут опубликованы на сайте Псковской областной научной библиотеки и в группе «ВКонтаакте» «Biblioplace - территория псковского чтения». Библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» в группе «Каверинка» представит обзор сайтов, посвященных безопасности детей в сети интернет.

Напомним, с 3 по 10 февраля 2021 года в России пройдет Неделя безопасного Рунета - главное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий.