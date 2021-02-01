Культура

Псковичи примут участие в гала-концерте великолукского фестиваля эстрадного вокала

13 февраля в ДК ЛК в Великих Луках состоится гала-концерт фестиваля эстрадного вокала «Многоголосье», в котором примут участие псковские музыканты группы «Постоянные».

В городе Великие Луки сложилась профессиональная школа эстрадного вокала, которая дала путёвку в жизнь многим известным музыкантам. Выпускники эстрадных студий города выигрывают престижные конкурсы, поступают в лучшие музыкальные учебные заведения, связывают судьбу с профессиональной эстрадой. Только на самом известном и популярном шоу «Голос» на первом канале выступили пять великолучан - Анастасия Спиридонова, Мари Нжипуакую, Анна Мошкорина, Елена Алексеева, Дмитрий Караневский.

Опираясь на опыт, наработанные связи и профессионализм музыкантов города было принято учредить фестиваль эстрадного вокала «Многоголосье», преобразовав фестиваль авторской песни и поэзии «Многоголосье» в мультиформатный арт-проект «Многоголосье». Успешный опыт проведения арт-проекта в 2017 и 2018 году подтвердил обоснованность проведения конкурса. Неотъемлемой частью каждого фестиваля стал концерт молодёжных коллективов и исполнителей - «Многоголосье. OFFLINE».

Группу «Постоянные» появилась в 2016 году: первые треки были записаны в школьной каморке для репетиций школьных мероприятий. Первый альбом «Поэтому мы близки» ребята выпустили в 2018 году. В 2019 был выпущен EP-альбом «На улице разбитых фонарей», который состоит из 4 песен. В том же году был снят первый официальный клип группы на песню «На улице разбитых фонарей» из прошлого EP.

Группа активно выступает, иногда дает сольные концерты и в своем родном городе Пскове, побывала на отборочных турах фестивалей ОКНА ОТКРОЙ, ЖИВОЙ, «Добрый Рок». CAMPUS. Участники гала-концерта #ДОБРЫЙРОК2020. Пару концертов группа дала в городе Великие Луки.

В 2021 году заявлена как участник фестиваля Фестиваль CAMPUS'20 в Петергофе с такими коллективами как «Анимация», «Dругой ветер», «Бригадный подряд», «ПАПИН ОЛИМПОС».

Как говорят организаторы концерта, «OFFLINE» отличается от других выступлений невероятной энергетикой молодых и талантливых артистов, у которых еще все впереди, но и за спиной уже немало. Например, еще одна из участниц концерта - POLNALYUBVI - уже гастролирует по России, выступала на шоу «Вечерний Ургант», а её песню «Девочка и море» на ютубе просмотрело 3 500 000 человек.

Цена билета - 400 руб., в день концерта - 500 руб. Количество билетов ограничено.

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