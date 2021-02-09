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Культура

Удача и лисья хватка: великолучанка-участница шоу «Вечерний Ургант» поделилась рецептом успеха

09.02.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 13 февраля, в ДК ЛК города Великие Луки в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» состоится концерт. В нем примут участие псковские и великолукские музыканты, которые достигли заметного успеха не только на местной сцене. Среди них - polnalyubvi, солистка, выступающая в жанре инди-поп.

 

В шестнадцать лет polnalyubvi начала увлекаться TFP-моделингом, по совету знакомых завела инстаграм, где стала публиковать не только фото, но и видео с каверами на любимые песни. Так пришла первая популярность, которая стремительно росла. В 2017 году состоялся ее первый квартирник в антикафе «Циферблат», а после и квартирник в Москве, который она организовала самостоятельно (на тот момент в репертуаре вокалистки уже было несколько песен собственного сочинения). Вскоре певица записала и выпустила свой дебютный альбом «V». В сентябре 2020 года вышел четвертый альбом polnalyubvi «Сказки лесной нимфы». В него вошло восемь песен, включая тикток-хит «Кометы». С этой же песней polnalyubvi выступила на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Из недавних проектов - участие в выпуске «Вписка у Маргулиса».

Музыкант и композитор, которая долгое время жила в Великих Луках, согласилась ответить на наши вопросы о жизни и себе.

Фото предоставлены polnalyubvi

- Как вы поняли, что музыка - это ваше призвание? Вот не менеджер по продажам, не юрист, не экономист, не айтишник, а именно музыкант? Это из детства или понимание сложилось в более сознательном возрасте?

- С самого детства я любила петь. Мне очень нравилось представлять себя на сцене, когда я с расческой в руках стояла перед зеркалом. Еще у меня было маленькое игрушечное фортепиано, на котором я любила побренчать. И было мне, наверное, года два-три, но я помню. Помню, как все происходило. И в 4 года меня уже отдали в музыкальную школу по классу скрипки в Великих Луках. Я окончила и начала заниматься сольным творчеством. Параллельно еще училась в музыкальной школе - меня записали на вокал, и я училась петь. Потому что мне всегда это нравилось, но возможности раньше начать заниматься этим мне не представлялось. И потом уже я пошла добиваться своей цели: самостоятельно осваивала навык вокала: лучше, больше и намного серьезнее уже отнеслась к этому.

- Сейчас достаточно большое количество скептиков говорят о том, что музыка закончилась («Бог умер»). Как вы относитесь к таким высказываниям?

- Нет, музыка ни в коем случае не закончилась. Если вы копнете чуть глубже, то вы найдете очень много талантливых музыкантов. Очень много разной музыки, которую просто сейчас не замечают. Сейчас искусственно создается мода на бессмысленную музыку, потому что ее легче продать. Это масс-маркет - вещь для массового потребителя. То же самое с музыкой. Тут уже все зависит от вас - насколько вы хотите загрязнять свой разум некачественным контентом.

- Сакраментальный вопрос, на который каждый, кто достиг успеха благодаря соцсетям, отвечает по-разному: как привлечь аудиторию?

- У всех это абсолютно разный путь. И никогда они не будут пересекаться максимально, потому что с каждым годом наш инновационный век приходит все больше и больше инструментов для развития в Интернете, соцсетях. И нужно просто уметь адаптироваться под эти новшества и понимать, как они работают и не быть лентяем.

- У вас вышло уже четыре альбома, причем в последнем отмечают «уход от минималистического звучания в сторону масштабных и эпических композиций, сопровождающихся глубокими басами и многоголосым хоровым сопровождением». Согласны ли вы с такой формулировкой и чем вызван этот «уход»?

- Да, аранжировки стали намного шире, намного больше и солиднее, так как моя музыка - это полное отражение меня внутри, и я расту, и вместе со мной растет мое творчество. И мне очень нравится экспериментировать.

- Ургант и Маргулис - что дал вам опыт участия в их программах? Какие впечатления оставили эти ведущие?

- Выступить на «Вечернем Урганте» для меня было мечтой. Представьте, что чувствует человек, у которого мечта осуществилась. То же самое чувствовала я. Я не смогу объяснить это словами, но обобщенно скажу: я была счастлива. И выступление на Маргулисе - достаточно интересный опыт.  Было весело и забавно и одновременно серьезно. Было очень интересно пообщаться с людьми, у которых так много уже опыта жизненного и в музыкальной сфере. Остальное можете сами посмотреть в выпуске.

- Концерт, который состоится в Великих Луках 13 февраля, - чем он интересен лично для вас? Почему стоит озаботиться покупкой билета на него и вырваться из дома (допустим, даже из Пскова) субботним вечером?

- Для меня этот фестиваль уже как традиция. Я была очень опечалена тем фактом, что в прошлом году «Многоголосие» не состоялось по известным всем причинам пандемии. На этом фестивале я чувствую себя как дома. Я тесно связана с Великими Луками. Давным-давно, когда я была маленькой, нас водили с классом в ДК ЛК на такие концерты. Я сидела и из зрительного зала наблюдала за тем, что происходит на сцене. Это было очень красиво, динамично, я восхищалась теми людьми, которые стояли на сцене и хотела также. И сейчас я уже стою на этой сцене, не в первый раз, и дарю эти чувства всем со сцены.

- Чтобы стать успешным музыкантом сегодня - что необходимо начинающему исполнителю, кроме профессиональных навыков?

- Нужна удача и лисья хватка. Если у него это будет все вместе - тогда он добьется того, чего он хочет.

Беседовала Елена Никитина

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Источник: Псковская Лента Новостей
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