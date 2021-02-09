Культура

О розовой ксандрейке и драдедамовом платке расскажут псковичам

Открытая лекция музееведа Марины Мариненко «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» из цикла «Эпоха. Мода. Стиль» состоится в актовом зале Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) 11 февраля в 15.00. Встреча пройдет в рамках проекта «Сохраняя народные традиции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, слушатели узнают об особенностях русского костюма, который в культуре XIX века занимал особое место. Это то самое время, когда стало очевидно, что отношение к одежде и манера одеваться являются способом самовыражения личности, демонстрацией политических симпатий, антипатий и эстетических предпочтений.

В качестве «наглядных пособий» Марина Мариненко использует цитаты из произведений классиков русской литературы, в том числе из бессмертной поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души»: «Чичиков ... надел сафьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок... он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз...»

Но, пожалуй, главная интрига лекции заключается в ее названии. Марина Мариненко объяснит, что такое розовая ксандрейка и драдедамовый платок, и почему эти непривычные для слуха названия символизируют мир ушедших эпох и забытых вещей.

Вход свободный.