Культура

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе искусств «Центр талантов»

Открытый региональный конкурс искусств «Центр талантов» пройдет в псковском Доме офицеров с 9 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Конкурс состоится в рамках регионального проекта «Фестиваль искусств "Центр талантов на ветрах истории и современности" — 2021», посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Его проводит автономная некоммерческая организация «Центр талантов» при поддержке управления культуры города Пскова и Псковского областного центра народного творчества.

Официальным партнером фестиваля искусств является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров».

Конкурс проводят в целях поддержки людей, проявивших выдающиеся способности. Он направлен на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, на формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в творческой молодежной среде.

Из самых талантливых и интересных номеров, представленных в конкурсной программе в апреле, сформируют программу гала-концерта «Русь, тебя люблю, в тебя и верую…» – центрального мероприятия фестиваля. Гала-концерт планируют провести 12 сентября в Зеленом театре.

Отбор претендентов гала-концерта будет осуществлять высокопрофессиональное жюри конкурса, в составе которого заслуженные артисты и работники культуры России. Возглавляет жюри Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик государственного ансамбля «Русский север», государственного ансамбля Чувашии, культурной программы XXII Олимпийских игр, эксперт-хореограф департамента культуры Москвы Виктор Шершнев.

Подать заявку на конкурс и ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на сайте учреждения культуры, искусства и спорта «Центр талантов» или на официальном сайте МБУК «Дом офицеров»

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