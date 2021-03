Культура

«Музыку Голливуда» исполнили студенты Псковского колледжа искусств

Концерт «Музыка Голливуда» состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Участниками концерта стали студенты 1 и 3 курсов специальности «Музыкальное искусство эстрады». Преподаватели - заслуженная артистка РФ Марина Курчавова, Екатерина Камалова, руководитель проекта - Ирина Галковская.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, программу концерта составили музыкальные композиции из художественных фильмов («Come fly with me», «Неспящие в Сиэтле», «Давайте потанцуем», «Цилиндр», «Going in style») музыкальных комедий, мультипликационных фильмов («Пиноккио», «Кто подставил кролика Роджера?»), мюзиклов («Dreamgirls», «Ride 'Em Cowboy», «Кабаре» «New York, New York»), созданных на студиях Голливуда – одного из крупнейших мировых киноцентров.

В разные годы исполнителями этих песен были Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Лайза Миннелли, Кэрол Чэннинг, Фрэнк Синатра, Анна Максвелл Мартин, Дин Мартин, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Lady Gaga и Tony Bennett и другие.

Концерт прошел в рамках мероприятий проекта «Культура для школьников».

Видеозапись концерта можно увидеть ЗДЕСЬ.