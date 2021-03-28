Культура

Олимпиада по музыкальной литературе прошла в Псковском колледже искусств

Областная открытая олимпиада по музыкальной литературе прошла в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В олимпиаде приняли участие учащиеся из различных школ области – Пыталовской школы искусств, псковских школ - Детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, Детской школы искусств, ДМШ №4, ДМШ №5, ДМШ сектора педагогической практики Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, областной школы для одаренных детей «Камертон».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, для участия в первом туре олимпиады, который проходил заочно, учащимся необходимо было выполнить домашнее задание по своему выбору - написать эссе или сделать презентацию на одну из предложенных тем.

Второй этап состоял из нескольких творческих испытаний - музыкальной викторины, слухового анализа незнакомого произведения и собеседования, в процессе которого учащиеся могли продемонстрировать свои знания в области музыкальной литературы по предложенным темам.

В рамках олимпиады состоялось учебное мероприятие колледжа – концерт класса композиции преподавателей Юлии Баландиной и Татьяны Лаптевой «Мир композиций» с участием студентов и преподавателей колледжа.

По окончании олимпиады состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников. Ребята получили дипломы и грамоты, памятные подарки, книги и сладкие призы.