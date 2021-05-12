Культура

Две гдовских деревни вошли в перечень исторических поселений регионального значения

Деревни Самолва (XII век) и Кобылье Городище (1462 год) Гдовского района вошли в перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Ведерникова опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

В данный перечень, утвержденный постановлением администрации области 2 июня 2014 года № 239, входят всего 15 исторических поселений.

Отметим, что обе деревни находятся на восточном берегу Чудского озера в двух километрах друг от друга. Кобылье Городище является поселением, находящимся наиболее близко к месту Ледового побоища на Узмени у Вороньего камня.