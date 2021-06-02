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Культура

Названо имя человека, зарывшего в Пскове богатейший клад в истории

02.06.2021 14:17|ПсковКомментариев: 3

Псковские археологи установили личность человека, который в 1919 году закопал крупнейший в истории региона клад. Находка едва поместилась в багажник легкового автомобиля. Об этом пишет «Российская газета».

Археологи отмечают, что ценность клада колоссальна. Обнаружены монеты времен Бориса Годунова, старинные кубки, украшения. Ученые не называют общую стоимость коллекции, но, например, квадратные монеты времен Екатерины II продают на аукционах за 1-2 миллиона рублей, а таких монет в кладе несколько.

Долгое время считалось, что клад закопали перед приходом советской власти в Псков потомки знаменитого коллекционера Плюшкина. Но на 66-м семинаре «Археология Пскова и Псковской земли» старший научный сотрудник Псковского археологического центра Александр Яковлев опровергает эту версию.

По словам исследователя, при изучении клада внимание ученых привлекли несколько предметов с монограммой А. С. Х. Археологи предположили, что это первые буквы имени, фамилии, отчества и стали искать данные о псковичах, живших в доме №3 Поганкиного переулка перед революцией. Одним из жильцов доходного дома, где был обнаружен клад, являлся Александр Хвоинский. Он входил в Псковское археологическое общество и изучал древности. Специалисты рассказали, что до революции он имел чин титулярного советника, не очень высокое звание, однако, по данным ученых, Александр Хвоинский являлся одним из заместителей губернатора, это означало, что Хвоинский был влиятелен.

Ученые не знают, в каком году родился Александр Хвоинский, но известно, что его отец преподавал «Закон Божий» в Псковском реальном училище.

Советская власть пришла на Псковщину не сразу. Город был в первый раз занят советскими войсками в 1917 году, затем в феврале 1918 года Псков захватили интервенты и окончательно власть Советов установилась здесь только в 1919 году.

Сотрудники Псковского археологического общества выяснили, что в первый раз с приходом советской власти Александр Хвоинский начал работать в структуре, занимающейся охраной древностей. Исследователи полагают, что клад Хвоинский спрятал в 1919 году, перед вторым приходом советской власти.

Археологи не знают, был ли Хвоинский богат и откуда у него взялась коллекция древностей. В своем выступлении Александр Яковлев высказал мнение, что Хвоинский в период работы с историческими памятниками мог получить доступ к другим коллекциям и они стали частью его клада. Но в то же время, ученые полагают, что сам Хвоинский был не чужд собирательству и многие предметы являлись его собственностью.

Достоверно ученые могут сказать одно: Хвоинский за кладом так и не вернулся. С большой вероятностью он покинул Псков в 1919 году, далее его следы теряются.

Это открытие заставило псковских археологов вновь задаться вопросом о судьбе коллекции Плюшкина. Федор Плюшкин - это реальная историческая личность. Есть легенда, что однажды фамилию купца увидел Пушкин, который рассказал о ней Гоголю, и тот написал рассказ, сделав фамилию нарицательной.

Настоящий Плюшкин тоже собирал коллекцию, но это были древности, причем, самые разные. Он хранил картины, монеты, утварь, оленьи рога, оружие, книги, автографы. Его коллекция была очень богата, насчитывала больше миллиона экспонатов, но в ней не было системы.

Историки полагают, что это стало главной причиной, по которой Плюшкин не смог продать свою коллекцию Русскому музею, ведь собиратель был согласен лишь на то, чтобы передать ее полностью. Плюшкин скончался в 1911 году. Переговоры о продаже коллекции начали вести его потомки, они были согласны к определенным компромиссам. Сейчас часть коллекции Плюшкина хранится в крупнейших музеях страны, но 90 процентов экспонатов считаются пропавшими.

То, что найденный в Пскове клад не имеет никакого отношения к его собранию, заставляет историков задаться не только вопросами о личности коллекционера Хвоинского, но и о том, есть ли шанс найти в городе ценности легендарного Плюшкина.

Теги: #псков #археологи #клад
Источник: Псковская Лента Новостей
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