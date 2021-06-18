Культура

Псковских поэтов отметили на международном литературном форуме

Члены Псковского регионального отделения «Союза писателей России», поэты Валерий Мухин, Надежда Камянчук и Людмила Скатова получили дипломы XII международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Форум объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

В форуме приняли участие 358 человек из 22 стран: России, Аргентины, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, ДНР, ЛНР, Израиля, Казахстана, Китая, Колумбии, Польши, Румынии, Северной Македонии, Сербии, США, Франции, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Участники форума представили свои произведения в 9 номинациях: поэзия, проза, публицистика, литературоведение, история славянских народов, литература для детей и юношества, художественный перевод, литературный киносценарий, драматургия.

По итогам конкурсного отбора поэты Псковской области получили дипломы. Валерий Мухин - за книгу избранной лирики «Русский дух», Надежда Камянчук - за поэтический сборник «Рождение стиха», Людмила Скатова - за книгу стихов «Роза на тротуаре».

Как отметил председатель правления Псковского регионального отделения «Союза писателей России» Игорь Смолькин, награды такого уровня получают только лучшие писатели России, те, которыми страна может по праву гордиться.