Культура

В Старой Ладоге создадут мемориал, посвященный гдовскому археологу

В Старой Ладоге создадут мемориал, посвященный гдовскому археологу Анатолию Кирпичникову. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Анатолий Кирпичников был почетным гражданином города Гдова, часто бывал на Гдовщине. Он боролся за возвращение к жизни Гдовской крепопсти, с которой, будучи археологом, познакомился еще в 1978 году. Позже поддержал инициативу молодого священника Михаила Женочина возродить собор в Гдовской крепости. В архивах института, где работал археолог, были найдены чертежи и обмеры собора, выполненные в начале XX века архитектором П. П. Покрышкиным. Кирпичников направил в Гдов своего коллегу Льва Большакова раскрывать фундамент древнего собора, оставив за собой общее руководство раскопками.

17 августа 2004 года, день Старой Ладоги. Анатолий Кирпичников показывает уникальные находки археологов в древней столице Руси Владимиру Путину

Как отметили в газете, у многих местных жителей дома есть книга А. Н. Кирпичникова «Крепость древнего Гдова», презентованная им в 2000-м году. В своих выступлениях на различных мероприятиях ученый не забывал упомянуть о Гдовской крепости, о том, что она нуждается в консервации и реставрации. Он поддерживал идею создания военно-исторического и природно-ландшафтного музея-заповедника «Ледовое побоище». Приезжал на праздничные мероприятия, конференции, круглые столы по этой проблематике.

Анатолия Кирпичникова не стало в октябре 2020 года. Заслуженному деятелю науки России был 91 год.