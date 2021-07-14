Культура

Реставраторы дали рекомендации по сохранению росписей Анастасиевской часовни во время ее переноса

16 июля в Пскове состоялось рабочее совещание по вопросам реставрации Анастасиевской часовни. Как сообщается в группе В Контакте «Фрески Пскова Pskovmural», в комиссию вошли музейные хранители, реставраторы, архитекторы и представители АНО «Возрождения».

Важно, чтобы проект реставрации стал комплексным и включил в себя все аспекты сохранения псковской часовни. Противоаварийные работы по живописи завершаются. Художники-реставраторы дали рекомендации по мероприятиям сохранения росписей часовни во время ее переноса.

Ранее сообщалось, что Анастасиевскую часовню перенесут на территорию Псковского государственного университета. Разработан проект по ее переносу в сторону на 40 метров. Летом 2022 года часовню перенесут на подготовленный трехметровый постамент, проведут реставрацию здания и живописи.