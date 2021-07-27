Культура

В Печорах отреставрируют церковь 19 века

Разработка научно-проектной документации по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Церковь Сорока мучеников Севастийских» в Печорах для современного использования и с целью его сохранения начнется в ближайшее время. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь Сорока мучеников Севастийских является первой, которую преподобный Корнилий перенес в подмонастырскую слободу.

В 1581 году, во время осады монастыря армией Стефана Батория, церковь сгорела. На этом месте построили новую деревянную церковь во имя Севастийских мучеников, но и она была сожжена польско-литовскими отрядами. Была построена еще одна, третья, деревянная церковь.

Существующая церковь построена в 1817 году на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшей одноименной церкви. Находится рядом с церковью Варвары Великомученицы 1779 года.



На данный момент разработаны три этапа работ: