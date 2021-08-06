Культура

Преподавателю псковского колледжа присвоили звание заслуженного работника культуры РФ

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность преподавателю Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Вере Кагазежевой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Об этом Псковсокой Ленте Новостей сообщили в колледже.

Вера Кагазежева — выпускница Псковского областного музыкального училища (сегодня это колледж искусств) и Государственного института культуры имени Н. К.Крупской. Она начала свою трудовую деятельность в городе Великие Луки в 1979 году в качестве руководителя народного хора русской песни.

С 1987 года Вера Кагазежева преподает в колледже искусств, является основателем, бессменным руководителем и ведущим педагогом специализаций «Народное хоровое творчество» и «Этнохудожественное творчество», художественным руководителем народного коллектива, ансамбля русской песни «Очелье». Под руководством Веры Кагазежевой ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Выпускники ее класса работают в сфере культуры и образования как Псковского региона, так и других областей России.

В 2002 году Веру Кагазежеву наградили знаком «За достижения в культуре», в 2021 году за заслуги в развитии и сохранении народной культуры она стала обладательницей почетного звания «Душа земли Псковской».

«Администрация, преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств сердечно поздравляют Веру Васильевну Кагазежеву с присвоением заслуженной профессиональной награды и желают крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и неиссякаемой энергии!» - отметили в колледже.

В учреждении добавили, что эта высокая награда – яркое свидетельство признания высоких результатов неустанного и кропотливого труда преподавателя колледжа искусств, а также ее личного вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Псковского региона.

Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации можно посмотреть по ссылке.