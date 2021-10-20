Культура

Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября

Литературная встреча с автором поэтических сборников, блогером Псковской Ленты Новостей Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке.

«Поэзия Николая Рассадина адресована широкому кругу читателей. Его тексты иногда превращаются и в политическое, и в гражданское высказывание, находясь на тонкой границе с авторской песней. Он пишет, как говорится, "для партера", а не для "бельэтажа или амфитеатра"», - отмечают друзья поэта.

Автор прочтет свои произведения: «Всадники Апокалипсиса», «Два века», «На круги своя» и другие. На встрече также пройдет церемония поздравления поэта с 60-летием, прозвучат музыкальные композиции.

Прямой эфир встречи можно будет посмотреть в группе «Время читать» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в центральной городской библиотеке по адресу: улица Конная, 6.

Николай Рассадин родился в 1961 году в Москве. Окончил Московский механико-технологический техникум мясной и молочной промышленности, Московскую финансово-промышленную академию. Работал в Московском уголовном розыске.