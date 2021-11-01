Культура

Памятник Петру I отливают в Пскове

Памятник Петру I отливают в Пскове на территории областной прокуратуры. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Монумент у здания прокуратуры установят ко дню 300-летия прокуратуры России, который будут отмечать 12 января. Работы по изготовлению памятника производят в специально установленной палатке, посторонних людей туда не пускают.

В ведомстве пояснили, что Петр I был основателем «ока государева» - прокуратуры. Она была учреждена в январе 1722 года. «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору», - говорилось в указе.

При создании прокуратуры Петр I ставил перед ней задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».