Культура

Минюст включил советский фильм в список экстремистских материалов

Советский документальный фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»*, снятый в 1973 году, вошел в список экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список Министерства юстиции России.

Фото: РИА Новости

«Видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели деяния сионистов"*, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 1 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд», - поясняется в сообщении Минюста.

В списке также указывается, что данный фильм «начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...", заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: "Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?».

По информации Минюста, данный фильм включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Кинокартину можно найти в интернете и социальных сетях. В описании к видео уточняется, что фильм, рассказывающий о «подрывной деятельности» против СССР, не дошел до широкого проката.