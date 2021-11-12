Культура

Научные исследования проходят в старинной церкви в Печорах

Комплексных научных исследований проводят в церкви Сорока мучеников Севастийских 1817 года постройки в Печорах. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты выполняют натурные исследования зондажей. «Одна из форм натурных исследований зондаж — ограниченное по площади раскрытие, произведенное для решения локальной, четко поставленной исследовательской задачи. Зондажи способны дать ответы на обширный и разнообразный круг вопросов, важных для реставратора», - пояснили в организации.

Как рассказали специалисты, при помощи зондажей можно получить необходимые сведения о материале и характере кладки, об идентичности или существенных различиях в структуре отдельных частей памятника, о наличии и местах стыков между разновременными частями, об относительной последовательности их возведения. Также могут быть выявлены остатки архитектурных форм памятника и утраченные части памятника.

«При помощи зондажей устанавливаются техническое состояние скрытых конструкций здания, их несущая способность, действие тех или иных разрушающих факторов. В некоторых случаях зондажи способны дать и другую информацию, например, о назначении памятника или его отдельных частей, на что могут указывать и особенности самого здания, и находимые в завалах и закладках предметы быта и производства», - добавили в организации.