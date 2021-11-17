Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали на зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры города.
Напомним, сцену в Зеленом театре установили в мае 2020 года. Средства на ее приобретение в размере около 30 млн рублей поручил выделить губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Сцена рассчитана примерно на 300 человек, что позволяет проводить на ней хоровые праздники. В этом сезоне на сцене проходил фестиваль «Западные ворота», на площадке выступал, в частности, российский актер, заслуженный артист РФ Гоша Куценко.