Культура

Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали

Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали на зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры города.

Напомним, сцену в Зеленом театре установили в мае 2020 года. Средства на ее приобретение в размере около 30 млн рублей поручил выделить губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Сцена рассчитана примерно на 300 человек, что позволяет проводить на ней хоровые праздники. В этом сезоне на сцене проходил фестиваль «Западные ворота», на площадке выступал, в частности, российский актер, заслуженный артист РФ Гоша Куценко.