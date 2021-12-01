Культура

Сохранение культурного наследия обсудят участники научной конференции в Пскове

Сохранение культурного наследия Псковской области обсудят участники научно-практической конференции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры.

Конференция состоится 7 декабря по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2.

В программе конференции прозвучат доклады сотрудников НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, регионального комитета по охране объектов культурного наследия, Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, Опочецкого районного центра культуры, ОАО института «Псковгражданпроект» и других организаций.

Участники мероприятия обсудят проблемы и перспективы сохранения объектов культурного наследия региона.