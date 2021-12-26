Культура

Юным псковичам предлагают поучаствовать во всероссийском кинофестивале

Стартовал прием заявок на V всероссийский кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего PRO». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

В 2022 году мероприятие состоится уже в пятый раз и вновь в формате PRO – с предоставлением грантов лучшим участникам. Основной площадкой станет город Горно-Алтайск, где соберутся ребята в возрасте от 10 до 18 лет, интересующиеся кинопроизводством и уже снимающие собственные фильмы, представители детских студий, а также педагоги и профессионалы киноиндустрии.

Фестиваль пройдет с 27 марта по 3 апреля, не только в офлайн, но и в онлайн-режиме. Так, чтобы присоединиться к нему, юным кинематографистам и их наставникам необходимо выполнить и прислать конкурсную работу по одному из четырех направлений: игровое кино (продолжительность - от 3 минут и более), анимационное кино (от 1 минуты и более), документальное кино (от 3 минут и более), видеорепортаж или видеоблог (от 3 минут и более).

При этом работы должны быть созданы не ранее этого года, нести традиционные общечеловеческие ценности, повествовать о дружбе, семейных взаимоотношениях, природе, гармонии, творчестве и так далее. Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф, где уже стартовал прием заявок. Продлится он до 20 февраля, а уже 1 марта отборочная комиссия назовет имена участников.

«Фестиваль служит делу развития отрасли, где кинематограф – один из базовых инструментов по передаче ценностных характеристик, всего жизненного опыта человека. А для детей и молодежи это еще и получение коммуникативных навыков на почве творчества. Второй ключевой момент – профориентация, исследование своих возможностей и талантов. Ну и, в-третьих, "Зеркало будущего" позволяет приобрести визуальную грамотность, умение мыслить образами и находить причинно-следственные связи, а значит, и правильно формировать собственную жизнь, быть активными созидателями, реализоваться», - рассказал президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Данн

На фестивале организуют насыщенную образовательную и культурную программы. Специально для участников приглашенные эксперты проведут мастер-классы по режиссуре, продюсированию, операторской работе, мультипликации, актерской игре и так далее. В результате школьникам предстоит создать новые короткометражные фильмы и мультфильмы. Для взрослых членов делегаций проведут лекции и семинары.

Кроме того, юные участники смогут посетить познавательные экскурсии, ближе познакомиться с гостеприимной алтайской землей, культурой и традициями народов, которые на ней проживают, и запечатлеть это в своих работах. В течение фестиваля в населенных пунктах республики будут проводиться творческие встречи и кинопоказы, а также пройдет форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества и кинообразования в России».

В комитете отметили, что участники, приславшие самые интересные конкурсные фильмы и наиболее активно проявившие себя в ходе форума, получат гранты на приобретение необходимого для съемок оборудования или получение профильного образования. Размер этой финансовой поддержки составит от 50 до 150 тысяч рублей, общий грантовый фонд - 2,5 миллиона рублей.

Организаторами кинофестиваля стали Федерация современного искусства, фонд развития творчества «Жизнь и дело» и правительство Республики Алтай. «Зеркало будущего» проводится на средства гранта президента РФ, предоставленного фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».