Культура

Рождественский концерт в Тригорском провели дважды из-за наплыва публики

Два рождественских концерта вместо одного, запланированного ранее, прошли вчера, 5 января, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Желающих попасть на музыкально-литературный вечер в «Тригорское» оказалось больше, чем за один раз могла вместить «Зеленая гостиная» в мемориальном доме Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина.

В программу «Рождественских вечеров в русской усадьбе» включили разные по характеру и времени создания вокальные миниатюры — от старинных русских романсов, написанных еще в пушкинское время (А. Варламов, А. Гурилев, Н. Титов и другие), до пьес советских мастеров (Г. Свиридов, И. Дунаевский). Прозвучали в концерте и рождественский гимн Франца Грубера — знаменитая «Тихая ночь», дуэты Сезара Франка и Франца Легара, а также другие произведения, в том числе народные песни в фортепианной транскрипции.

Литературной составляющей «Рождественских вечеров» стали новогодние стихи русских поэтов разных эпох — от Дмитрия Веневитинова, Константина Фофанова и Александра Блока до Бориса Пастернака и Юрия Левитанского. Подготовили и провели программу сотрудники «Михайловского» Ольга Лыжова и Татьяна Трофимова, а также псковские музыканты Валерия Дунюшкина (фортепиано), Марина Мариненко (сопрано) и Эдуард Банько. Последний, более известный псковичам как дирижер областного симфонического оркестра, предстал в музейной рождественской программе в качестве тенора — певца-солиста и выразительного партнера в дуэтных композициях.