Культура

Областной конкурс «Юный скрипач» впервые состоится в Пскове

Областной конкурс «Юный скрипач» впервые пройдет в Детской школе искусств города Пскова 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Афиша: пресс-служба администрации города Пскова

Конкурс проводится для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ. В состязании примут участие исполнители из Пскова, Острова, Дедовичей и Плюссы. Молодые скрипачи покажут свои умения на прослушивании. Выступления оценят жюри из ведущих специалистов города.

«Конкурс скрипачей проводится в регионе впервые. Он дает возможность участникам расширить свой музыкальный кругозор, познакомиться с различными исполнительскими школами, показать себя и услышать других исполнителей. Мероприятие планируется сделать ежегодным с возможным увеличением возрастных групп», – отметили организаторы.

Конкурс пройдет при поддержке управления культуры администрации города Пскова.