Культура

Икону «Сошествие во ад с избранными святыми» представят псковичам

Икону «Сошествие во ад с избранными святыми» конца XV века из собрания музея презентуют псковичам на мероприятии «Влюбленные в искусство. Пасхальная радость». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Изображение: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

В мероприятии примут участие настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове, протоиерей Алексей Воронюк и искусствовед Мария Дубровская. В исполнении вокального ансамбля «Псковия» и академического хора Псковского областного колледжа искусств прозвучат духовные и светские песнопения a cappella и в сопровождении фортепиано.

Встреча состоится в Пскове на улице Некрасова, 7. Выставка - «Культура и искусство Древнего Пскова». Начало сеансов в 18.00 и в 19.30. Приобрести билеты можно на сайте музея. Кроме того, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».