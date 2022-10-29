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Культура

Бугровскую мельницу закрывают на ремонт и отладку механизмов

29.10.2022 08:43|ПсковКомментариев: 0

Всем, кто хотел бы этой осенью побывать в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», стоит поспешить и отправиться в путешествие уже в эти выходные. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, уже с понедельника, 31 октября, подворье закроют для посетителей по техническим причинам — для текущего ремонта помещений и отладки мельничных механизмов.

Виктор Лысюк (младший). Мельница в Бугрово. Из собрания «Михайловского».

«К большому сожалению, выполнить эту работу в условиях непрерывного и к тому же чрезвычайно плотного в нынешнем сезоне туристического потока, не представляется возможным», — добавили в музее, обращаясь к потенциальным гостям с искренними извинениями за доставленные неудобства.

В музее также напомнили о предстоящем в ноябре санитарном периоде, который затронет все усадьбы «Михайловского».

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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