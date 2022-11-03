Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Ведущий Артём Татаренко поговорит с ним об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское». Изменился ли поток туристов в связи с геополитической ситуацией этого года? Сократилось ли число стран, гости из которых посещают «Михайловское»? Как директор музея-заповедника оценивает взаимодействие с министерством культуры? Как учреждение готовится к 225-му дню рождения А. С. Пушкина?

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена