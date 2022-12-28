Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лонгрид кушать подано
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Новогодняя акция на Geely
экватор в облсовпрофе
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Новая «Пчёлка» в Пскове
новое в недвижимости
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
рост тарифов
Газ в быту
карта скидок от профсоюза
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Господин Рейтингомер
Курс на 2023 ЛОНГРИД
100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Культура 28.12.2022 18:360 Выставку «Ба! Знакомые все лица!» организовали в Поганкиных палатах в Пскове 29.12.2022 13:500 Творческие будни для коллективов, праздники для зрителей — как прошел юбилейный год Дома офицеров 29.12.2022 13:160 Вопросы социальной и культурной адаптации иностранцев обсудили в Пскове 29.12.2022 12:520 Охранную зону Локомотивного депо в Новосокольниках утвердили депутаты 29.12.2022 10:400 Проект «Детская филармония» готовят к реализации в Псковской области 29.12.2022 10:160 О митрополите Евгении рассказали в псковском музее к 255-летию церковного деятеля
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 28.12.2022 12:571 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 28.12.2022 12:474 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Творческие будни для коллективов, праздники для зрителей — как прошел юбилейный год Дома офицеров

29.12.2022 13:50|ПсковКомментариев: 0

Уходящий год для Дома офицеров в Пскове прошел под знаком 75-летия. К этой дате учреждение подошло в статусе «Лучшего учреждения культуры клубного типа в Псковской области» (присвоено в 2018 году) и с 21 клубными формированиями, где занимаются более 500 человек и чьи концерты ежегодно посещают не менее 100 тысяч зрителей. Проекты Дома офицеров позволяют сделать досуг каждого псковича содержательным, интересным и разнообразным. Учреждение остается главным культурно-досуговым центром для семей военнослужащих и личного состава воинских частей Псковского гарнизона. Юбилейный год состоял из праздников для зрителей и творческих будней для коллективов учреждения. Стал он юбилейным и для нескольких руководителей коллективов — ярких личностей, создающих не менее яркие программы.

 

«55 оттенков Маратовны»

«Уникальный человек, который живет культурой Пскова». Так об Анне Дмитриевой сказал глава города Борис Елкин, вручая ей в феврале медаль «За заслуги перед Псковом». На ее странице в соцсети написано: «Мы рождены побеждать». С этим слоганом Анна Маратовна является одним из локомотивов сферы культуры в Пскове. Как режиссер Дома офицеров она организует и проводит городские праздники и масштабные концерты. На сцене артисты, но аплодисменты зрителей звучат и для нее тоже. В настоящие овации они переросли на концерте «55 оттенков Маратовны» с номерами-подарками от музыкантов, солистов и творческих коллективов. Срежиссировала концерт, конечно, она сама.

К каждой режиссуре она подходит со всей серьезностью. Но особенную ответственность чувствует во время организации торжественных мероприятий в памятные даты у обелисков и памятных местах. Для Анны Маратовны они — не просто официальные ритуалы, это одна из важных составляющих в многосторонней просветительской работе.

«У меня есть полторы-две-три минуты, чтобы каким-то небольшим эмоциональным отрезком попытаться достучаться до молодёжи, - говорит она о своей миссии. - Поэтому у меня перед возложением гирлянды обязательно идёт, пусть маленькая, история о том, что такие же молодые ребята, которые часто себе годы прибавляли, уходили на фронт и гибли, защищая Родину».

Дом офицеров уже больше десяти лет находится в ведении муниципалитета, но тесных связей с армией не теряет. Львиную долю работы составляет военно-патриотическое воспитание в связке с дивизией ВДВ и ветеранскими организациями. Анна Маратовна принимает в этом самое деятельное участие.

Не только хореография

В прошлом году юбилей отметил Театр танца «Русские узоры», а в нынешнем поздравления принимала его художественный руководитель Ирина Казимир. Будучи школьницей, она прошла строгий отбор в ансамбль, а теперь хранит полувековые традиции прославленной танцевальной мастерской и является одним из ведущих хореографов региона. «Заслуженный коллектив народного творчества», получивший почетное звание от Министерства культуры, под руководством Ирина Казимир выступает на фестивалях по всей стране.

«Русские узоры» - непременный участник всех значимых городских праздников. На День города в Зеленом театре коллективы Дома офицеров представили масштабное историческое шоу «Россия начинается здесь». Над его созданием работали профессиональные аранжировщики, композиторы и хореографы, на сцену поднимались заслуженные артисты России Ян Осин и Сергей Попков. Основу выступления составили номера «Русских узоров». В этом отражается не только высокий профессионализм Ирины Казимир, но и заложенные в его основу элементы духовно-нравственного воспитания.

«Я как-то столкнулась с тем, - вспоминает хореограф, - что дети не могут ответить на вопрос, когда был освобожден Псков. Я им подсказываю: «День города когда празднуем?» Не связывают эти две даты. Когда мы готовим очередную постановку, многое обсуждаем, изучаем материалы. Наши дети часто становятся участниками многих, связанных с историей, региональных мероприятий. Так что мы занимаемся не только хореографией».

Ответственное и креативное отношение Ирины Казимир к своему делу отмечено званиями «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Душа земли псковской».

Жизнь в студии

Пять лет назад учреждение возглавил Александр Царкозенко. С его приходом «творческие мастерские» Дома офицеров пополнились еще двумя коллективами: эстрадным «АртМастером» и народными «СамоРезами».

Художественный руководитель обоих коллективов — Андрей Евстафьев, лауреат ТВ-конкурса авторов «Песня года». Его песни исполняют Лариса Долина, Митя Фомин, Наташа Королева, Марина Девятова.

«Я на протяжении многих лет задаюсь вопросом, что в голове композитора. Вижу, с каким трудом дается работа», - рассказывает о наблюдении за творческим процессом участница обеих групп Елена Федина.

В этом году Андрей Евстафьев сольным концертом «В середине сентября» отметил свой юбилей. Прозвучало много премьерных песен и полюбившиеся горожанам композиции «У Пскова на ладонях» и «Я из Пскова».

«Стараюсь, - говорит Андрей Евстафьев, - держать планку сочинительства и аранжировок на профессиональном уровне. Вся жизнь – это моя профессия, я в студии сижу с восьми до восьми. Без коллег ничего не сделаешь, сидел бы один в комнатке, пел бы для себя. И тот факт, что у меня в команде инициативные, зажигательные профессионалы, дает уверенность в творчестве».

В 2022 году свой юбилей справляли и не столь публичные люди, но прекрасные специалисты своего дела, сотрудники Дома офицеров: Ирина Ситникова (бухгалтер), Александр Матухно (методист), Антонина Кузьменкова (технический работник), Валентина Алексеева (технический работник).

Авторитет и статус

Поющий в «АртМастере» и «СамоРезах» Александр Царкозенко – сам творческий человек, он хорошо понимает, чем живут артисты, что для них важно. Уже два года при Доме офицеров работает некоммерческая организация «Центр талантов», проекты которого поддерживает президентский Фонд культурных инициатив.

«В 70-х годах Дом офицеров был площадкой номер один в Пскове. Здесь выступали такие звезды, как Людмила Зыкина, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева. Мне бы хотелось вернуть авторитет и статус этому учреждению, - ставит Александр Царкозенко задачу для себя и для всего коллектива. - Причем не только как концертной площадке для гастролирующих артистов, но и как творческому пространству для псковичей».

Поэтому руководство Дома офицеров работает над созданием комфортных условий для артистов. Речь идет как о здоровой атмосфере в коллективе, так и об обновлении материально-технической базы: ремонте репетиционных аудиторий, закупке современного звукового и светового оборудования, создании удобства для зрителей от гардероба до зала.

«Я поздравляю псковичей с Новым годом! Говорю спасибо коллективу Дома офицеров за искренность, командный дух и самоотдачу, - говорит Александр Царкозенко. – Только вместе мы смогли достигнуть результатов, и, уверен, достигнем еще больших. Юным, молодым и элегантным участникам наших творческих коллективов я желаю верить в себя и получать максимум творческого вдохновени. Ну а нашим зрителям хочу сказать: мы вас любим, мы всегда вам рады и ждем вас на наших мероприятиях!».

Через истории юбиляров можно рассказать лишь о малой части того, чем были наполнены будни Дома офицеров в праздничный год. Под своей крышей он собирает людей талантливых, умных, творческих, ответственных, болеющих за результат и неравнодушных к будущему города. А значит, наступающий 2023-й год пройдет для учреждения и псковичей не менее ярко.

Валентина Семенова

Теги: #Дом офицеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 128 человек
29.12.2022, 14:000 «Обратный отсчет»: Ведущие «ПЛН FM» о политических итогах 2022 года. ВИДЕО 29.12.2022, 13:500 Творческие будни для коллективов, праздники для зрителей — как прошел юбилейный год Дома офицеров 29.12.2022, 13:410 Частые осадки прогнозируют в Псковской области в январе 29.12.2022, 13:300 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2022. СТЕНОГРАММА
29.12.2022, 13:280 170 км сетей построили в Псковской области в рамках догазификации  29.12.2022, 13:160 Вопросы социальной и культурной адаптации иностранцев обсудили в Пскове 29.12.2022, 13:020 График вывоза ТКО временно изменится в Усвятском районе 29.12.2022, 12:590 Псковские депутаты проголосовали за освобождение от налогов материальной помощи студентам
29.12.2022, 12:551 Психолог призвала родителей дольше поддерживать веру ребенка в Деда Мороза 29.12.2022, 12:540 Упрощение доступа провайдеров в многоквартирные дома поддержали псковские депутаты 29.12.2022, 12:520 Охранную зону Локомотивного депо в Новосокольниках утвердили депутаты 29.12.2022, 12:460 Продажу детям газовых баллончиков и зажигалок запретили в Псковской области
29.12.2022, 12:380 Жителя Бежаницкого района наказали за случайное убийство в ходе ссоры 29.12.2022, 12:370 Индексацию соцвыплат одобрили депутаты Псковского областного Собрания 29.12.2022, 12:290 Посещаемость спектаклей Псковского театра драмы достигла 90% 29.12.2022, 12:250 Вознаграждение за успехи в спорте закрепили в региональном законодательстве
29.12.2022, 12:230 Россиянам рекомендовали не хранить салаты после новогоднего застолья 29.12.2022, 12:230 Бюджетные билеты на поезд в Москву разобрали псковичи 29.12.2022, 12:210 Доходы бюджета псковского ФОМС выросли в конце 2022 года 29.12.2022, 12:180 Инвесторов освободили от налога на имущество организаций в Псковской области
29.12.2022, 12:160 Терапевт напомнила правила оказания первой помощи при обморожении 29.12.2022, 12:150 Расходы на содержание ФОКОТов и спортшкол предусмотрели в бюджете Псковской области 29.12.2022, 12:060 Псковский «Горводоканал» передал подарки семьям мобилизованных сотрудников 29.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о политических итогах 2022 года
29.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 декабря 29.12.2022, 11:522 Михаил Ведерников: Впереди непростой год, но мы смотрим в будущее уверенно 29.12.2022, 11:495 Псковская область ищет источник финансирования для модернизации энергосистемы 29.12.2022, 11:450 Врач предупредил об опасности смешивания алкоголя с таблетками
29.12.2022, 11:430 Действие программы льготной ипотеки в России продлили до лета 2024 года 29.12.2022, 11:420 Дополнительное соглашение о реструктуризации бюджетного кредита одобрили депутаты областного Собрания 29.12.2022, 11:410 Бюджет Псковской области-2023 остаётся социально ориентированным – губернатор 29.12.2022, 11:390 Проект строительства школы на Запсковье разработают к весне
29.12.2022, 11:360 Педиатр посоветовал укладывать школьников спать в Новый год до часа ночи 29.12.2022, 11:351 О судьбе автостанций в районах Псковской области рассказал губернатор 29.12.2022, 11:340 Бюджет территориального ФОМС на 2023 год утвердили в Псковской области 29.12.2022, 11:321 Ещё более 700 млн рублей вложат в развитие инфраструктуры псковской ОЭЗ «Моглино»
29.12.2022, 11:300 Два великолукских дуба включили в национальный реестр старовозрастных 29.12.2022, 11:290 Финансовую поддержку СНТ удвоят в Псковской области 29.12.2022, 11:250 Утверждён бюджет Псковской области на 2023 год 29.12.2022, 11:240 Проект по созданию великолукского «Агрополиса» планируют завершить в 2023 году
29.12.2022, 11:210 Маркетолог перечислил универсальные подарки для коллег и родственников 29.12.2022, 11:170 Три дома для расселения аварийного жилья сдадут в Псковской области в 2023 году 29.12.2022, 11:131 Псковская область получит более 900 млн рублей на развитие сельских территорий 29.12.2022, 11:120 Дерматолог рассказала, кому нельзя пользоваться патчами для лица
29.12.2022, 11:110 Предприятия региона успешно восстанавливаются после вспышки АЧС – Михаил Ведерников 29.12.2022, 11:080 На реализацию проектов ТОСов в Псковской области направят 50 млн рублей 29.12.2022, 10:590 «Обратный отсчет»: Ведущие «ПЛН FM» о политических итогах 2022 года 29.12.2022, 10:572 Долги «Псковпассажиравтотранса» планируют погасить к февралю
29.12.2022, 10:510 Психотерапевт объяснил, как живая ель влияет на ментальное здоровье 29.12.2022, 10:500 240 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2023 году 29.12.2022, 10:462 Авиамаршрут из Пскова в Уфу планируют открыть в 2023 году 29.12.2022, 10:440 Следы пестицидов обнаружили в мандаринах в российских торговых сетях
29.12.2022, 10:420 Почти полмиллиарда рублей направят на финансирование труда и занятости в Псковской области 29.12.2022, 10:400 Проект «Детская филармония» готовят к реализации в Псковской области 29.12.2022, 10:390 Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами автомобиля 29.12.2022, 10:362 Почти 8 млрд рублей предусмотрели на псковское здравоохранение в 2023 году
29.12.2022, 10:340 На социальную защиту запланировали 6,8 млрд рублей в Псковской области 29.12.2022, 10:330 Россияне стали более заблаговременно планировать новогодние поездки — аналитики 29.12.2022, 10:300 15 млн рублей направят на покупку служебного жилья учителям в Псковской области 29.12.2022, 10:300 Видеоувеличитель получила юная порховчанка с ОВЗ благодаря партии «Единая Россия»
29.12.2022, 10:251 Всероссийский детский центр построят на базе лагеря «Стремительный» 29.12.2022, 10:230 Три деревни догазифицировали в Великолукском районе 29.12.2022, 10:2110 Музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ 29.12.2022, 10:180 Псковской области удалось сохранить рост параметров бюджета — Михаил Ведерников
29.12.2022, 10:160 О митрополите Евгении рассказали в псковском музее к 255-летию церковного деятеля 29.12.2022, 10:110 Михаил Ведерников назвал 2022-й объективно сложным годом 29.12.2022, 10:080 Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования 29.12.2022, 10:060 В России продлили господдержку небольших книжных магазинов
29.12.2022, 09:530 Меньше трети россиян знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом 29.12.2022, 09:510 Скрепы и скрепочки 29.12.2022, 09:420 Подругу по Артеку ищет россиянка в Псковской области 29.12.2022, 09:260 Любимые ритуалы и приметы для новогодней ночи перечислили псковичи
29.12.2022, 09:150 В России появится ГОСТ для телохранителей 29.12.2022, 09:000 Ученые рассчитали время прибытия Деда Мороза во все регионы России 29.12.2022, 08:490 Пожарные смогли спасти от огня жилой дом в Острове 29.12.2022, 08:360 Новый учебный предмет «Цифровая гигиена» предлагают ввести в школах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru