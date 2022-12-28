Творческие будни для коллективов, праздники для зрителей — как прошел юбилейный год Дома офицеров

Уходящий год для Дома офицеров в Пскове прошел под знаком 75-летия. К этой дате учреждение подошло в статусе «Лучшего учреждения культуры клубного типа в Псковской области» (присвоено в 2018 году) и с 21 клубными формированиями, где занимаются более 500 человек и чьи концерты ежегодно посещают не менее 100 тысяч зрителей. Проекты Дома офицеров позволяют сделать досуг каждого псковича содержательным, интересным и разнообразным. Учреждение остается главным культурно-досуговым центром для семей военнослужащих и личного состава воинских частей Псковского гарнизона. Юбилейный год состоял из праздников для зрителей и творческих будней для коллективов учреждения. Стал он юбилейным и для нескольких руководителей коллективов — ярких личностей, создающих не менее яркие программы.
«Уникальный человек, который живет культурой Пскова». Так об Анне Дмитриевой сказал глава города Борис Елкин, вручая ей в феврале медаль «За заслуги перед Псковом». На ее странице в соцсети написано: «Мы рождены побеждать». С этим слоганом Анна Маратовна является одним из локомотивов сферы культуры в Пскове. Как режиссер Дома офицеров она организует и проводит городские праздники и масштабные концерты. На сцене артисты, но аплодисменты зрителей звучат и для нее тоже. В настоящие овации они переросли на концерте «55 оттенков Маратовны» с номерами-подарками от музыкантов, солистов и творческих коллективов. Срежиссировала концерт, конечно, она сама.
К каждой режиссуре она подходит со всей серьезностью. Но особенную ответственность чувствует во время организации торжественных мероприятий в памятные даты у обелисков и памятных местах. Для Анны Маратовны они — не просто официальные ритуалы, это одна из важных составляющих в многосторонней просветительской работе.
Дом офицеров уже больше десяти лет находится в ведении муниципалитета, но тесных связей с армией не теряет. Львиную долю работы составляет военно-патриотическое воспитание в связке с дивизией ВДВ и ветеранскими организациями. Анна Маратовна принимает в этом самое деятельное участие.
В прошлом году юбилей отметил Театр танца «Русские узоры», а в нынешнем поздравления принимала его художественный руководитель Ирина Казимир. Будучи школьницей, она прошла строгий отбор в ансамбль, а теперь хранит полувековые традиции прославленной танцевальной мастерской и является одним из ведущих хореографов региона. «Заслуженный коллектив народного творчества», получивший почетное звание от Министерства культуры, под руководством Ирина Казимир выступает на фестивалях по всей стране.
«Русские узоры» - непременный участник всех значимых городских праздников. На День города в Зеленом театре коллективы Дома офицеров представили масштабное историческое шоу «Россия начинается здесь». Над его созданием работали профессиональные аранжировщики, композиторы и хореографы, на сцену поднимались заслуженные артисты России Ян Осин и Сергей Попков. Основу выступления составили номера «Русских узоров». В этом отражается не только высокий профессионализм Ирины Казимир, но и заложенные в его основу элементы духовно-нравственного воспитания.
Ответственное и креативное отношение Ирины Казимир к своему делу отмечено званиями «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Душа земли псковской».
Пять лет назад учреждение возглавил Александр Царкозенко. С его приходом «творческие мастерские» Дома офицеров пополнились еще двумя коллективами: эстрадным «АртМастером» и народными «СамоРезами».
Художественный руководитель обоих коллективов — Андрей Евстафьев, лауреат ТВ-конкурса авторов «Песня года». Его песни исполняют Лариса Долина, Митя Фомин, Наташа Королева, Марина Девятова.
«Я на протяжении многих лет задаюсь вопросом, что в голове композитора. Вижу, с каким трудом дается работа», - рассказывает о наблюдении за творческим процессом участница обеих групп Елена Федина.
В этом году Андрей Евстафьев сольным концертом «В середине сентября» отметил свой юбилей. Прозвучало много премьерных песен и полюбившиеся горожанам композиции «У Пскова на ладонях» и «Я из Пскова».
«Стараюсь, - говорит Андрей Евстафьев, - держать планку сочинительства и аранжировок на профессиональном уровне. Вся жизнь – это моя профессия, я в студии сижу с восьми до восьми. Без коллег ничего не сделаешь, сидел бы один в комнатке, пел бы для себя. И тот факт, что у меня в команде инициативные, зажигательные профессионалы, дает уверенность в творчестве».
Поющий в «АртМастере» и «СамоРезах» Александр Царкозенко – сам творческий человек, он хорошо понимает, чем живут артисты, что для них важно. Уже два года при Доме офицеров работает некоммерческая организация «Центр талантов», проекты которого поддерживает президентский Фонд культурных инициатив.
«В 70-х годах Дом офицеров был площадкой номер один в Пскове. Здесь выступали такие звезды, как Людмила Зыкина, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева. Мне бы хотелось вернуть авторитет и статус этому учреждению, - ставит Александр Царкозенко задачу для себя и для всего коллектива. - Причем не только как концертной площадке для гастролирующих артистов, но и как творческому пространству для псковичей».
Поэтому руководство Дома офицеров работает над созданием комфортных условий для артистов. Речь идет как о здоровой атмосфере в коллективе, так и об обновлении материально-технической базы: ремонте репетиционных аудиторий, закупке современного звукового и светового оборудования, создании удобства для зрителей от гардероба до зала.
Через истории юбиляров можно рассказать лишь о малой части того, чем были наполнены будни Дома офицеров в праздничный год. Под своей крышей он собирает людей талантливых, умных, творческих, ответственных, болеющих за результат и неравнодушных к будущему города. А значит, наступающий 2023-й год пройдет для учреждения и псковичей не менее ярко.
Валентина Семенова