Культура

Творческие будни для коллективов, праздники для зрителей — как прошел юбилейный год Дома офицеров

Уходящий год для Дома офицеров в Пскове прошел под знаком 75-летия. К этой дате учреждение подошло в статусе «Лучшего учреждения культуры клубного типа в Псковской области» (присвоено в 2018 году) и с 21 клубными формированиями, где занимаются более 500 человек и чьи концерты ежегодно посещают не менее 100 тысяч зрителей. Проекты Дома офицеров позволяют сделать досуг каждого псковича содержательным, интересным и разнообразным. Учреждение остается главным культурно-досуговым центром для семей военнослужащих и личного состава воинских частей Псковского гарнизона. Юбилейный год состоял из праздников для зрителей и творческих будней для коллективов учреждения. Стал он юбилейным и для нескольких руководителей коллективов — ярких личностей, создающих не менее яркие программы.

«55 оттенков Маратовны»

«Уникальный человек, который живет культурой Пскова». Так об Анне Дмитриевой сказал глава города Борис Елкин, вручая ей в феврале медаль «За заслуги перед Псковом». На ее странице в соцсети написано: «Мы рождены побеждать». С этим слоганом Анна Маратовна является одним из локомотивов сферы культуры в Пскове. Как режиссер Дома офицеров она организует и проводит городские праздники и масштабные концерты. На сцене артисты, но аплодисменты зрителей звучат и для нее тоже. В настоящие овации они переросли на концерте «55 оттенков Маратовны» с номерами-подарками от музыкантов, солистов и творческих коллективов. Срежиссировала концерт, конечно, она сама.

К каждой режиссуре она подходит со всей серьезностью. Но особенную ответственность чувствует во время организации торжественных мероприятий в памятные даты у обелисков и памятных местах. Для Анны Маратовны они — не просто официальные ритуалы, это одна из важных составляющих в многосторонней просветительской работе.

«У меня есть полторы-две-три минуты, чтобы каким-то небольшим эмоциональным отрезком попытаться достучаться до молодёжи, - говорит она о своей миссии. - Поэтому у меня перед возложением гирлянды обязательно идёт, пусть маленькая, история о том, что такие же молодые ребята, которые часто себе годы прибавляли, уходили на фронт и гибли, защищая Родину».

Дом офицеров уже больше десяти лет находится в ведении муниципалитета, но тесных связей с армией не теряет. Львиную долю работы составляет военно-патриотическое воспитание в связке с дивизией ВДВ и ветеранскими организациями. Анна Маратовна принимает в этом самое деятельное участие.

Не только хореография

В прошлом году юбилей отметил Театр танца «Русские узоры», а в нынешнем поздравления принимала его художественный руководитель Ирина Казимир. Будучи школьницей, она прошла строгий отбор в ансамбль, а теперь хранит полувековые традиции прославленной танцевальной мастерской и является одним из ведущих хореографов региона. «Заслуженный коллектив народного творчества», получивший почетное звание от Министерства культуры, под руководством Ирина Казимир выступает на фестивалях по всей стране.

«Русские узоры» - непременный участник всех значимых городских праздников. На День города в Зеленом театре коллективы Дома офицеров представили масштабное историческое шоу «Россия начинается здесь». Над его созданием работали профессиональные аранжировщики, композиторы и хореографы, на сцену поднимались заслуженные артисты России Ян Осин и Сергей Попков. Основу выступления составили номера «Русских узоров». В этом отражается не только высокий профессионализм Ирины Казимир, но и заложенные в его основу элементы духовно-нравственного воспитания.

«Я как-то столкнулась с тем, - вспоминает хореограф, - что дети не могут ответить на вопрос, когда был освобожден Псков. Я им подсказываю: «День города когда празднуем?» Не связывают эти две даты. Когда мы готовим очередную постановку, многое обсуждаем, изучаем материалы. Наши дети часто становятся участниками многих, связанных с историей, региональных мероприятий. Так что мы занимаемся не только хореографией».

Ответственное и креативное отношение Ирины Казимир к своему делу отмечено званиями «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Душа земли псковской».

Жизнь в студии

Пять лет назад учреждение возглавил Александр Царкозенко. С его приходом «творческие мастерские» Дома офицеров пополнились еще двумя коллективами: эстрадным «АртМастером» и народными «СамоРезами».

Художественный руководитель обоих коллективов — Андрей Евстафьев, лауреат ТВ-конкурса авторов «Песня года». Его песни исполняют Лариса Долина, Митя Фомин, Наташа Королева, Марина Девятова.

«Я на протяжении многих лет задаюсь вопросом, что в голове композитора. Вижу, с каким трудом дается работа», - рассказывает о наблюдении за творческим процессом участница обеих групп Елена Федина.

В этом году Андрей Евстафьев сольным концертом «В середине сентября» отметил свой юбилей. Прозвучало много премьерных песен и полюбившиеся горожанам композиции «У Пскова на ладонях» и «Я из Пскова».

«Стараюсь, - говорит Андрей Евстафьев, - держать планку сочинительства и аранжировок на профессиональном уровне. Вся жизнь – это моя профессия, я в студии сижу с восьми до восьми. Без коллег ничего не сделаешь, сидел бы один в комнатке, пел бы для себя. И тот факт, что у меня в команде инициативные, зажигательные профессионалы, дает уверенность в творчестве».

В 2022 году свой юбилей справляли и не столь публичные люди, но прекрасные специалисты своего дела, сотрудники Дома офицеров: Ирина Ситникова (бухгалтер), Александр Матухно (методист), Антонина Кузьменкова (технический работник), Валентина Алексеева (технический работник).

Авторитет и статус

Поющий в «АртМастере» и «СамоРезах» Александр Царкозенко – сам творческий человек, он хорошо понимает, чем живут артисты, что для них важно. Уже два года при Доме офицеров работает некоммерческая организация «Центр талантов», проекты которого поддерживает президентский Фонд культурных инициатив.

«В 70-х годах Дом офицеров был площадкой номер один в Пскове. Здесь выступали такие звезды, как Людмила Зыкина, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева. Мне бы хотелось вернуть авторитет и статус этому учреждению, - ставит Александр Царкозенко задачу для себя и для всего коллектива. - Причем не только как концертной площадке для гастролирующих артистов, но и как творческому пространству для псковичей».

Поэтому руководство Дома офицеров работает над созданием комфортных условий для артистов. Речь идет как о здоровой атмосфере в коллективе, так и об обновлении материально-технической базы: ремонте репетиционных аудиторий, закупке современного звукового и светового оборудования, создании удобства для зрителей от гардероба до зала.

«Я поздравляю псковичей с Новым годом! Говорю спасибо коллективу Дома офицеров за искренность, командный дух и самоотдачу, - говорит Александр Царкозенко. – Только вместе мы смогли достигнуть результатов, и, уверен, достигнем еще больших. Юным, молодым и элегантным участникам наших творческих коллективов я желаю верить в себя и получать максимум творческого вдохновени. Ну а нашим зрителям хочу сказать: мы вас любим, мы всегда вам рады и ждем вас на наших мероприятиях!».

Через истории юбиляров можно рассказать лишь о малой части того, чем были наполнены будни Дома офицеров в праздничный год. Под своей крышей он собирает людей талантливых, умных, творческих, ответственных, болеющих за результат и неравнодушных к будущему города. А значит, наступающий 2023-й год пройдет для учреждения и псковичей не менее ярко.

Валентина Семенова