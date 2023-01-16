Культура

Конный театр пытаются создать в опочецкой деревне

Единственный в Псковской области конный театр пытается создать в деревне Марково Опочецкого района семья Тепловых. В регион они переехали четыре года назад. В хозяйстве семь лошадей, осёл, мул и даже мини-мул. Правда, сейчас практически нет возможности прокормить животных, сообщает ГТРК «Псков».

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков»

«Всегда было стремление с животными работать и с лошадьми тоже хотелось очень поработать. Они удивительные, спокойные такие животные. И сейчас появилась возможность, приехала», - поделилась с журналистами волонтёр Алина Фёдорова.

В качестве благодарности за помощь Анна Теплова вместе с мужем Игорем обучают волонтёров верховой езде. С хозяйством семья Тепловых пытается справиться вдвоём.

Главная проблема у хозяев возникает с сеном. Сейчас ежемесячно на всех лошадей, осла, мулов требуется 8 тонн. Своих полей для заготовки у семьи нет, корм приходится закупать. Раньше удавалось зарабатывать на экскурсиях, катаниях на местной базе отдыха, иногда помогали неравнодушные гости. В этом сезоне, рассказала Анна Теплова, спрос на предновогодние развлечения был низким. Сейчас сена осталось на несколько дней, что делать дальше - не знает. Говорит, хочется проводить занятия для желающих и участвовать в городских праздниках, если будет чем кормить лошадей.

«Мы зовём детей и даже взрослых, студентов, маленьких и больших. Всех, кого угодно, кто хочет приобщиться к лошадям. Приобщиться к этому виду конного спорта, взаимодействовать с лошадьми. И мы готовы организовать группу бесплатную, готовы поучаствовать в каком-нибудь мероприятии. Если бы мы организовали группу, к нам бы приходили дети. Но нам как-то нужно кормить лошадей», - отметила Анна Теплова.

Основная мечта семьи Тепловых - создать конный театр. Самое главное для него есть - артисты и люди, которые готовы этим заниматься. Нужны лишь такие же энтузиасты, которые смогут поддержать и помочь.