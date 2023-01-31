Культура

Музей-усадьбу народа сето в Сигово закроют для посетителей 2 февраля

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района будет закрыт для посетителей 2 февраля по техническим причинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Администрация музея-заповедника "Изборск" приносит извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Музей-усадьба народа сето — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, расположенный в подлинной усадьбе конца XIX - начала XX века. Является частью музея-заповедника «Изборск».