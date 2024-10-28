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Андрей Михайлов: Лимиты по приему мусора в Островском районе превышены

Островский район в очередной раз помог региону с приемом мусора, однако лимиты уже превышены, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов («Единая Россия») в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Касаемо моего округа могу сказать, что ситуация улучшилась – площадки строятся, вывоз осуществляются. Островский район в очередной раз региону предоставил плечо по приему мусора, и у руководства предприятия есть опасения по перерасходу лимита годового. Он уже превышен. И получается, что нужно будет платить штраф порядка 50 миллионов», - поделился Андрей Михайлов.

Он обратился к правительству с просьбой обезопасить предприятие. «Просьба заключить, может, какое-то соглашение, где отразить, что выхода другого нет, ситуация патовая, остается только принимать мусор», - предложил он.

В ответ заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный поблагодарил собственника островского полигона за прием мусора, который вывозят из Пскова и Псковского района. «Понимаем всю ситуацию. Мы в переговорах с собственником, чтобы минимизировать для него последствия. Благодаря ему мы имеем возможность с минимальными расходами вывозить ТКО сейчас. В другом случае нам бы потребовалось на 20-30% расходов больше, если бы мы использовали полигоны в других районах», - отметил он.