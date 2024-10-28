ЖКХ

Дмитрий Михайлов усомнился в достоверности данных об объемах вывоза мусора

Опасения по поводу завышения объемов вывоза мусора в Псковской области высказал депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Бытует мнение, что регоператор завышает объемы вывоза мусора с целью завышения тарифа», - поделился наблюдениями Дмитрий Михайлов.

Эту информацию не подтвердила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

«На некоторых полигонах идёт весовой контроль и контроль по объему вывоза мусора, составляются акты, эти данные прозрачны. Отчёты предоставляются, и все цифры сходятся», - заметила она.

Напомним, ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новым оператором стала областная компания «Экогрупп».