Дмитрий Михайлов усомнился в достоверности данных об объемах вывоза мусора

Опасения по поводу завышения объемов вывоза мусора в Псковской области высказал депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
«Бытует мнение, что регоператор завышает объемы вывоза мусора с целью завышения тарифа», - поделился наблюдениями Дмитрий Михайлов.
Эту информацию не подтвердила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.
«На некоторых полигонах идёт весовой контроль и контроль по объему вывоза мусора, составляются акты, эти данные прозрачны. Отчёты предоставляются, и все цифры сходятся», - заметила она.
Напомним, ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новым оператором стала областная компания «Экогрупп».