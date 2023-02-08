Культура

Житель Псковской области стал участником музыкального шоу на ТНТ

Житель посёлка Идрица Себежского района Роман Сталюков стал участником музыкального шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот и настало время раскрыть все карты - уже в эту субботу я буду на телеканале ТНТ. Смотрите сами и передайте всем, уже в субботу вы узнаете, кто же из звёзд исполнит мою песню и сделает из неё конфетку. Вас ждёт просто бомба. Готовьтесь», – написал Роман Сталюков.

В новом музыкальном шоу «Конфетка» он принял участие как автор песни.

«Буду очень рад вашей поддержке, для меня это новый этап в творчестве и жизни. Будет очень много интересного контента, оставайтесь со мной, друзья», – добавил Роман Сталюков.