Культура

Поэтический вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове

Поэтический вечер ко дню рождения русского поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 11 апреля. Об этом сообщил журналист, кандидат филологических наук, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александр Донецкий на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Александр Донецкий

«Он ушел в октябре прошлого года. Но его друзья хотят, чтобы он вернулся. Хотя бы своими новыми книгами. Псковский поэт Андрей Виноградов при жизни был больше известен как журналист и фотограф, автор путеводителей по Пскову и окрестностям, но сам себя он считал прежде всего поэтом», - прокомментировал журналист.

Близкое окружение Андрея Виноградова начали акцию на платформе планета.ру - альбом «Псков глазами поэта». Поэтический вечер состоится 11 апреля в Библиотеке имени Курбатова в 18:15.