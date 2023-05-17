Культура

Псковский губернатор поздравил музейных специалистов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников музеев с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На территории региона работает более 60 федеральных, государственных, муниципальных, ведомственных музеев, отделов краеведения и выставочных площадок.

«Следить и держать в безупречном порядке такое большое хозяйство — очень непростой, но вместе с тем очень нужный, интересный и увлекательный труд. Вы изучаете экспонаты, реставрируете богатое культурное наследие, бережно храните невидимую связь времен и поколений. Большое внимание уделяете популяризации наших музеев: постоянно обновляете экспозиции, создаете интересные проекты, проводите творческие встречи, мастер-классы, экскурсии и даже концерты», – отметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что работники музея трудятся неравнодушием, колоссальной самоотдачей и искренней любовью.

«Ваши энтузиазм и эмоции передаются посетителям и зажигают в их глазах интерес и любопытство. Благодаря вам самые простые экспонаты рассказывают людям удивительные истории из прошлого, позволяя прикоснуться к прекрасному, познакомиться с уникальной культурой и творчеством Псковской земли. Благодарю вас за неизменную верность и преданность избранному делу. Желаю сохранить этот огонь творчества, исследования, любопытства в ваших сердцах. Чтобы коллекции музеев всегда пополнялись, а внимательных и чутких посетителей приходило все больше! Счастья вам, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» – поздравил псковских работников музеев губернатор.