Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Вячеславом Рахманом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов будет разбираться в тонкостях блатной песни, а поможет ему в этом поэт и композитор, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», а с недавних пор еще и заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман.

Гость студии расскажет, как пришел к такому песенному направлению, можно ли считать блатную песню чисто российским явлением, объяснит семантику шансона, выскажет мнение по поводу того, откуда у россиян такая любовь к шансону и почему он не вписывается в общегородские праздники, которые проходят в Пскове. Также Вячеслав Рахман расскажет, где в Пскове можно услышать живой шансон и передаст привет Сереге. И, конечно же, радиослушатели услышат несколько песен в его исполнении.