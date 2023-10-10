Культура

Голос, проникающий в душу: «Рок-штат» даст в Пскове концерт к 40-летию группы

Рок-группа из Санкт-Петербурга «Рок-штат» даст один из запланированных концертов, посвященных 40-летию группы, в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер коллектива Игорь Семёнов, концерт состоится в пятницу, 13 октября, в баре «Нора».

«Ждем вас! Будет очень жарко! Крутые риффы и запилы, барабанные брейки и голос, проникающий в ваш мозг и душу, заставят вас на время оставить этот мир и погрузиться в стихию настоящей рок-музыки. Это то, что вы просто должны увидеть и услышать! И это останется с вами навсегда!» - пригласил псковичей и гостей города на концерт Игорь Семёнов.

Гостей начнут пускать в бар в 20.00, концерт начнется в 21.00.

«Рок-штат» — советская и российская рок-группа. Основана 3 февраля 1983 года в Ленинграде. Основатель и лидер группы, автор музыки и большинства текстов и единственный бессменный участник — Игорь Семёнов. Также известен по участию в группе «Присутствие» (1985—1987).