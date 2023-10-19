Культура

Нового участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Сети

Очередной отборочный концерт XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» состоялся в баре «Нора» в Пскове. Теперь зрителям предстоит выбрать участника фестиваля из двух претендентов путем онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: «Нора»

«Сказать, что это было интересно и зажигательно - очень банально. Это было великолепно во всех отношениях, профессионализм музыкантов, умение держать зал, да много чего, а главное - фестивальная атмосфера! Все было супер! Оба коллектива достойны участия, но все прекрасно знают, что предстоит выбрать лучшего из лучших», - отметил Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились так:

Rude - 33 голоса,

«Трио лимонады» - 25 голосов.

Второй этап голосования проходит по ссылке. Андрей Семенов напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов.

Добавим, онлайн-голосование будут проводить после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.