Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Бригадный подряд»

Не утратившая свою актуальность на протяжении почти 40 лет группа, которую ждут концертные клубы во всех городах страны, которая участвует во всех крупных российских фестивалях, станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: группа «Бригадный подряд» / «ВКонтакте»

«"Отцы" российского панк-рока, чья история создания началась в Санкт-Петербурге ещё в 1985 году, до сих пор востребованы, энергичны, активны в создании новых песен. Совсем недавно прошел их тур по стране, приуроченный к 10-летию выхода альбома "Сомнамбула"! Кто из любителей рока не знает "Гитары", "Питер рок-н-ролл", "Марш неудачников", "Художник"? Всё это коллектив до сих пор исполняет на концертах, но и нового актуального материала у группы немало. Новый альбом "Нечего бояться" выходит в канун Нового года - 29 декабря! И снова тур по стране на своем "Бригадном бусе", снова встречи с поклонниками, снова масса поднятых рук, пение с залами, единение рок-н-ролла. А летом и к нам на фестиваль с новыми песнями и со старыми хитами», - отметил Андрей Семенов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.