Культура

Издательства сообщили о буме эротических романов в России

Проза «18+» в 2023 году стала самой быстрорастущей нишей отечественной литературы. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо», а также подтвердили другие представители индустрии.

Изображение от freepik.com

Только в «Эксмо» доля литературы с эротическим содержанием увеличилась на 17,4%, сообщила глава отдела художественной литературы издательства Александра Шипетина. На сервисе «Литрес» романы для взрослых — одни из самых востребованных, их число выросло на 14% в сравнении с 2022 годом, пишут «Известия».

В сети «Читай-город — Буквоед» любовная проза не делится на романтическую и эротическую, но книг в категории «18+» в процентном соотношении в прошлом году здесь тоже стало больше трети. На новой онлайн-площадке «Литнет» (существует с 2023 года) доля любовных романов «18+» превышает 28% и, как утверждают представители сервиса, неуклонно растет.

Ведущие представители направления — женщины. Среди топовых имен — Anne Dar, Ульяна Романова и Алекс Д. Чаще всего писатели выступают под псевдонимами, скрывая настоящие имена, но публика предпочитает их даже западным литераторам с мировой славой.

Шеф-редактор ГК «ЛитРес» Екатерина Писарева отмечает: многие пары черпают идеи в «горячих» текстах. Секс-коуч Вероника Чайная тоже считает, что к чтению побуждают неосуществленные фантазии. Семейный психолог-сексолог Анна Хвалеева подтверждает: чтение эротической литературы улучшает работу мозга. И этому даже есть научное объяснение.

«Фантазии помогают стимулировать зоны головного мозга, отвечающие за возбуждение. Кстати, если порно смотрят в основном мужчины, то именно женщины предпочитают эротику. Установленный факт: через такие фантазии женщина чувствует себя увереннее», — объяснила эксперт.