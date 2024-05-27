Культура

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» открывается в Изборске

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» открывается в Изборске сегодня, 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей древней Руси. Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям. На фестиваль съехались представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов.



7 июня, пятница (закрытый день):

до 13.00 – прибытие участников, постановка лагерей;

10.00–13.00 – установка в крепости ограждения для ристалища;

10.00–13.00 – установка в крепости ограждения и мишеней для стрелковых и метательных состязаний;

13.30–14.30 – начало фестиваля. Начало действия правил по аутентичности. Совет представителей клубов и индивидуальных участников. Инструктаж по технике безопасности;

14.30–20.00 – война за Знамя;

14.30–16.30 – доклады по археологии Псковской земли. Экскурсия в музей. Сообщения о раннесредневековых находках и интерпретациях от историков и археологов Пскова;

17.00–19.00 – эстафета по долине «Скандинавская ходьба». Проверка легенды «Каменный снаряд из пращи метали на 100 метров»;

19.00–20.00 – круглый стол «Еда в эпоху Раннего Средневековья».

8 июня – открытый день фестиваля, всех гостей ждет насыщенная программа в Изборской крепости.

11:00 – открытие фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;

11:30 – война за Знамя;

11:30–13:45 – мастер-классы для зрителей и участников: настольные и подвижные игры, ткачество и плетение, вязание иглой, изготовление сетей, плетение кольчуги, приготовление исторических напитков;

11:45–12:30 – состязания по метанию из пращи;

12:00–13:30 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего средневековья;

12:30–13:30 – суличный турнир;

13:40–14:00 – выступление группы «Трикветрум»;

14:00–15:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки);

15:00–16:00 – женский конкурс, 1 этап: «Карпатская эстафета»;

16:00–19:00 – проверка и демонстрация «легендарных» достижений лучников эпохи раннего средневековья. Лучный турнир;

16:45–17:00 – война за Знамя. Выступление группы «Трикветрум»;

17:00–19:00 – женское состязание, 2–3 этапы: «Мудреный» и «Кухонный»;

19:15–20:00 – выступление группы «Трикветрум».

9 июня, воскресенье (закрытый день):

11.00 – женский конкурс, 4 этап: «Суд красоты избранников»;

12.00–13.00 – финал «Войны за Знамя». Выступление группы «Трикветрум». Проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего средневековья: может ли один дружинник, стоя на мосту, победить сорок противников?

13.00–13.30 – награждение победителей состязаний. Выступление группы «Трикветрум». Закрытие фестиваля.

Организаторами фестиваля выступают государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков). Вход на фестиваль – по входному билету в Изборскую крепость.