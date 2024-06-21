Культура

Великолукский драмтеатр за год посетили свыше 75 тысяч зрителей

Великолукский драматический театр в 2023 году посетили 75,4 тысячи зрителей, в театре представили 379 спектаклей и мероприятий. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

Фото: Великолукский драматический театр

Сеть учреждений культуры города Великие Луки в 2023 году представлена пятью учреждениями культуры, четырьмя учреждениями дополнительного образования. В Домах культуры организовано и проведено 468 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 241 439 человек.

Краеведческий музей города Великие Луки подготовил и провел 356 экскурсий, 63 массовых мероприятия с участием 28 334 человек. Исполнены показатели темпа роста посещаемости в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» в 2023 году - 44 143 посетителя.

В муниципальном образовании «Город Великие Луки» действует пять выставочных залов. В 2023 году проведено более 80 выставок.

По результатам конкурсной деятельности в 2023 году обладателями премии «Юные дарования Псковщины» стали трое учащихся города, муниципальной премии имени М. П. Мусоргского – 10 учащихся.