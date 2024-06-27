Культура

Первую читку пьесы по «Евгению Онегину» московский Театр имени Маяковского проведёт в баньке Тригорского

Артисты Московского академического театра имени Маяковского сегодня, 1 июля, приехали в государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» для того, чтобы именно здесь начать работу над новым спектаклем — пьесой по «Евгению Онегину». «Наш коллектив решил посетить псковские пушкинские места, где были написаны центральные главы этой “энциклопедии русской жизни“, для более полного погружения в материал, для лучшего осмысления характеров героев, подробного знакомства с бытом и нравами пушкинской эпохи», — подчеркнула директор театра Екатерина Лапшина.



Артисты театра имени Вл. Маяковского на встрече с директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, актёры знаменитой «Маяковки» во главе Екатериной Лапшиной и художественным руководителем театра, режиссёром, лауреатом международной премии Станиславского в номинации «Перспектива» и обладателем «Хрустальной Турандот Егором Перегудовым, всего 18 человек, сегодня вечером проведут первую читку пьесы в баньке Тригорского. Кроме того, гостей уже провели с экскурсиями по Святогорскому монастырю, и мемориальным «Михайловскому» и «Тригорскому»; завтра их ждёт «Петровское».

На встрече с директором государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгием Василевичем артисты коснулись отдельных моментов «советской традиции» толкования как отдельно взятого романа, так и, шире, всего творчества Пушкина — традиции, под влияние которой, по их мнению, так легко попасть. Отметив, что при всех своих «идеологических перекосах и искажениях, стыковках и нестыковках», это прочтение несло в себе и много полезного и интересного, а «перспектива, дающаяся в искажении, всегда заставляет внимательного наблюдателя многое открывать заново», Георгий Василевич подчеркнул, что театральные «Онегины» разнятся чрезвычайно, особенно у авторов и исполнителей, принадлежащих к разным поколениям.