Культура

Модерн-джаз группа Dizzy Dutch Duck выступит в Пскове

Цикл джазовых концертов под открытым небом в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-джаз» стартовал в Псковском музее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Второй концерт из цикла состоится 18 июля в 21.00 во дворе Поганкиных палат. Для зрителей будет выступать модерн-джаз группа Dizzy Dutch Duck, известная своими экспериментами в области современного джаза. Музыканты представят концерт-рассказ о великих джазовых стандартах и их авторах «Парли Чаркер».

«Парли Чаркер» – это современное прочтение джазовой музыки 30-х, 50-х и 60-х годов ХХ века, это альтернативная реальность джазовых стандартов, собирательный образ, ответ на вопрос: «Что было бы, если бы эти музыканты играли эту музыку сегодня?». Эксперименты с полиритмией, темпами, мелодией и гармонией в аранжировке, которые усиливают акценты на тексте, стирая время между автором и нами, делают пьесы актуальными, говорящими современным языком.

В названии альбома Parlie Charker, переставив местами буквы в имени и фамилии джазового саксофониста Charlie Parker, солисты Dizzy Dutch Duck тем самым подчеркивают свое почтительное отношение к традициям и истории жанра, но при этом тем же самым жестом они показывают, что готовы двигаться дальше и раскрывать новые грани такого культурного явления как джаз, рассказали в музее.

Основатель группы Dizzy Dutch Duck (или DDD) – петербургский тромбонист и аранжировщик Антон Боярских. DDD играет современный джаз, отвечая актуальному запросу времени. Коллектив известен своими экспериментами в музыке. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со звуком, импровизация и гибкость музыкальной формы с все это отражает музыку DDD.

Команда является резидентом Union bar и K-30 от Roots United, выступает на сценах Государственной капеллы, Филармонии джазовой музыки, Новой сцены Александринского театра, Новой Голландии. Участники главной сцены STEREOLETO’18, Present is Perfect’21, Pacific Ocean Jazz Festival’22 и других фестивалей и площадок.

Постоянный состав – 7 музыкантов: тромбон, вокал, гитара, клавиши, бас, перкуссия и ударные. В зависимости от задачи, Dizzy может стать и большим джазовым оркестром, и присоединить к себе струнную группу. Такой масштаб очень меняет восприятие современной джазовой музыки, заметили в музее.