Культура

В «Михайловском» готовы угостить гостей поспевшей смородиной

В эту субботу, 20 июля, гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» могут стать зрителями и участниками «Смородинового дня».

Вполне возможно, что Арина Родионовна предлагает Пушкину как раз желе из красной смородины. А Пушкин готовится к костюмированной экскурсии. Репродукция работы Игоря Шаймарданова со страницы художника в социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот красивый праздник по случаю нового урожая смородины в музее проводят вот уже много лет. В этот раз «праздновать ягоду» решили в крестьянской усадьбе и на мельничном подворье — в музейном комплексе Пушкинского заповедника в деревне Бугрово. Всех любопытствующих ждут на интерактивных костюмированных экскурсиях по «Музею-мельнице» и «Пушкинской деревне», а также на фольклорной программе «РасСказки о Пушкине» с непременным — на этот раз смородиновым угощением. Сказывать крестьянские байки «о михайловском барине Ляксандре Сергэиче» будут во дворе у мельника при хорошей погоде или в гумне, что на крестьянском подворье, если случится дождь — столь желанный в такую жару и чрезвычайно полезный для деревенского огорода, да для тех же кустов смородины, рассказали в музее.

Смородиновый день в Тригорском (2021). Фото из архива Пушкинского заповедника.

Расписание экскурсионных сеансов и другую полезную информацию о необычном празднике можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и в музейных сообществах в социальных сетях.