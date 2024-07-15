Культура

Новая выставка открылась в Музее истории города Печоры

Новая выставка «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис» открылась 18 июля в Музее истории города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

О ценности новой выставки гостям рассказала заведующая филиалом Псковского музея «Музей истории города Печоры» Наталья Изборская.

«По Тартускому мирному договору в 1920 году город Печоры и близлежащие деревни вошли в состав Эстонской Республики. В поисках народного колорита в эти земли приезжали многие художники, писатели, реставраторы и этнографы. Особый язык этих мест, предания, песни, традиции, особенности женского народного костюма и религиозной жизни, переплетение языческих и православных традиций народности сету – все это предстояло перевести на язык искусства. В Печорские земли прибыла и Мария Малахова (1903-1987) – талантливый художник, фотограф и этнограф, известная под именем Мися Шпис (Мися – детское имя, оставшееся на всю жизнь, Шпис – девичья фамилия)», - рассказала Наталья Изборская.

Мария Малахова создавала графические и живописные произведения, фотографировала. На ее фото зафиксированы уникальные моменты и образы жизни русской деревни Печорского края начала XX века, а на рисунках запечатлен уникальный крестьянский быт.

Открывать творчество Марии Шпис музеи начали совсем недавно. Выставка проходит в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6).