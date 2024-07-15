Культура

Цветочную фотозону устроили в Тригорском к Ольгиным именинам

В преддверии дня равноапостольной великой княгини Ольги, святой покровительницы Псковской земли, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов «Тригорское», развернули выставку «По вкусу своему деревья и цветы». Так в музее, по давней традиции, отмечают именины пушкинской Ольги — младшей сестры Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», одной из самых известных литературных героинь XIX столетия.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, живая экспозиция, она же — замечательная фотозона для всех гостей Тригорского, развёрнута на северном крыльце господского дома. Это букеты и декоративные композиции, составленные из самых разнообразных растений: и из цветов, выращенных в заповедных цветниках, и из дикоросов, собранных в лугах и в полях в окрестностях музеев-усадеб. В ближайшие два-три дня, пока букеты и венки не увянут, терраса будет украшена так, как и было принято украшать парадный вход в дом в праздники в пушкинские времена.

В «Михайловском» также уточнили, что выставку к Ольгиному дню не случайно всегда устраивают именно в Тригорском. По свидетельствам из мемуарной литературы пушкинского времени и по ряду основанных на этих свидетельствах литературоведческих версий портреты центральных персонажей романа «Евгений Онегин» Пушкин «списывал» со своих деревенских соседей.

Наряду с июльскими именинами Ольги Лариной в Пушкинском заповеднике вот уже много лет отмечают и именины старшей из сестёр Лариных — январский Татьянин день.