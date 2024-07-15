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Культура

Автографы всемирного известного пушкиниста и тёти Шуры из Михайловского можно увидеть на новой интернет-выставке

05.08.2024 15:08|ПсковКомментариев: 0

К 120-летию со дня рождения Матвея Калаушина Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» подготовил интересную виртуальную выставку. Эта небольшая экспозиция под тэгом «#музейнаялетопись» размещена сегодня на странице официального сообщества Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Калаушин около домика няни в Михайловском. Фото из собрания музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Михаил Калаушин — один из организаторов музейного дела в советской России. По его инициативе и с его непосредственным участием в стране были созданы 39 литературных музеев. Знаток пушкинской эпохи, он участвовал и в реорганизации псковского «Пушкинского уголка».

Вниманию пользователей Интернета — посетителей цифровой выставки в музейном сообществе представлено несколько фотографий, запечатлевших Михаила Калаушина в Михайловском, в том числе — вместе с первым послевоенным директором заповедника, также легендарным музейщиком Семёном Гейченко. Показывает «Михайловское» сегодня и книги с автографом Калаушина из фонда своей научной музейной библиотеки. Редкий документ — изображение кабинета Пушкина в Михайловском, которое от имени музея преподнесли коллеге ко дню его 60-летия: на полях картинки поставили свои подписи не только руководители музея и научные сотрудники, как то: директор С. С. Гейченко, его заместитель по научной части В. С. Бозырев, секретарь партийной организации А. Ф. Теплов, председатель месткома В. М. Шпинёв, — но и, в левом вернем углу, тётя Шура, или Александра Фёдорова, местная крестьянка, смотрительница музея в Михайловском, тут, в музее, на старости лет и обучившаяся грамоте. Те, кто читал книги Гейченко, не мог не обратить внимание на её образ, любовно выписанный автором. Посетителям музея и самому директору она напоминала Арину Родионовну — любила Пушкина как писал Гейченко, «особой материнской любовью», и рассказывала о нём при случае вполне в духе народных сказителей. В 1967 году тетю Шуру, среди других музейщиков, документалисты сняли для фильма «Первый Всесоюзный пушкинский праздник поэзии в Михайловском». А поэт Михаил Дудин, часто бывавший в Святогорье, посвятил ей стихотворение «Святые руки тети Шуры».

Изображение кабинета Пушкина в Михайловском с автографами музейщиков. Из собрания Пушкинского заповедника

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отметили, что виртуальные выставки, подобные сегодняшней, ко дню 120-летия М. М. Калаушина, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в наших выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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