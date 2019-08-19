ЖКХ

Почти на день оставшиеся без воды жители Писковичей снова жалуются на ее отсутствие

Жители деревни Писковичи Псковского района, которые провели без воды почти сутки, вновь жалуются на то, что из кранов ничего не льется. Как сообщил Псковской Ленте Новостей местный житель, 21 августа вода в деревне не идет с 17.45.

Источник: pixabay.com

Однако замглавы Псковского района Владимир Кузь отметил, что такая задержка - это ненадолго: «Из кранов ничего не течет, потому что сейчас слишком большой разбор воды. Много людей одновременно включило воду. Видимо, резервуар выкачен. Сейчас два насоса работают».

Замглавы муниципалитета попросил жителей не беспокоиться и сказал, что в ближайшее время вода появится.

Напомним, 21 августа жители Писковичей уже жаловались на отсутствие воды из кранов. Ее отключили 20 августа, с 14.00, а включили лишь на следующий день, в 10.00. Причиной послужила авария на участке водопровода.